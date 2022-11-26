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Kesikköprü Barajı koruma altında

GÜNDEM 26.11.2022, 15:45
Kesikköprü Barajı koruma altında

“Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi” çalışmalarını sürdüren ASKİ, Kesikköprü Barajı Koruma Planı çalışmalarının startını verdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkentin dört bir yanına temiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyunun ulaşabilmesi için su kaynaklarını koruyacak “Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi” çalışmalarını sürdürüyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentin içme ve kullanma suyu olarak kullanılan barajlarından “Kesikköprü Barajı Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi Çalışmaları” için düğmeye bastı.

İçme ve kullanma suyu sağlayan barajların sürdürülebilir yönetiminin sağlanması adına hayata geçirilen proje kapsamında daha önce Çamlıdere Barajı ve Gerede Işıklı Regülatörü Havzaları ile Kurtboğazı-Eğrekkaya-Akyar Baraj Havzaları için koruma planı ve özel hüküm belirleme projeleri tamamlanarak özel hükümler yürürlüğe girmişti. Çubuk-2 ve Kavşakkaya Barajları için de proje kapsamındaki çalışmalar tamamlanarak, taslak özel hükümler hazırlanmış ve süreçte son aşamaya gelinmişti.

ÇALIŞMALAR KIRŞEHİR’DE BAŞLADI

Bu yıl içinde ise Kalecik-Peçenek-Türkşerefli Baraj Havzaları ile Kesikköprü Baraj Havzası için koruma planı ve özel hüküm belirleme projeleri için harekete geçildi. Bu kapsamda; “Kesikköprü Barajı Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi” çalışmaları Kırşehir Kaman Kültür Merkezi Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda başladı.

Projenin açılış konuşmasını ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Şengül yaparken, toplantıya ASKİ Çevre ve Su Havzalarını Koruma Daire Başkanı Ümit Güven Ulusoy,  paydaş kurumların temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ile yöre halkı katıldı. Toplantıda projenin amacı, kapsamı ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme sunumları yapıldı. 

Toplantıda, Kesikköprü Baraj Havzası’nın özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek, koruma alanlarının belirlenmesi ve havzanın sosyal, ekonomik, fiziki, jeolojik ve kimyasal özelliklerinin bilimsel verilere dayalı olarak tespit edilmesinin yanı sıra havzada yer alan yeraltı ve yerüstü su kalitesinin belirlenmesi de amaçlanıyor.

Tüm sürecin, yöre halkı ve tüm paydaşların katılımı ile yönetilmesinin de sağlanmasının planlandığı projeyle, havzada su kalitesinin korunması, iyileştirilmesi ve kirliliğin azaltılması için havzadaki mevcut baskı ve etkilerin tespit edilerek, kısa, orta ve uzun vadeli alınacak tedbirler de belirlenecek.

Oluşturulan 19 kişilik uzman ekip tarafından yürütülecek projenin ana hedefi ise; havza bazında yapılacak tespit ve değerlendirmeler neticesinde ortaya çıkacak koruma planı ve özel hükümler ile içme suyu kaynağının miktar ve kalite açısından iyileştirilmesi ve gelecekteki muhtemel olumsuzlukların önlenmesi hedefleniyor.

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