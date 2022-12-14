Keşansporlu 6 taraftara ceza

Edirne Süper Amatör Ligi A Grubu’nda Keşanspor ile Kirişhanespor arasında Saraçhane Stadı’nda yapılan maçın ardından Keşansporlu taraftarların kendi aralarında çıkan kavgada gözaltına alınan 6 taraftarın Edirne Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre E.Ç, A.A., U.D, A.A., E.Ç. ve F.M, sorgularından sonra serbest bırakılırken, kavgada bacağı kırılan U.D, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Üst aramalarında satır ve bıçak bulunan E.K. ve M.A. Edirne Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından E.K.ve M.A.sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında 6222 sayılı “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında işlem yapılan 6 taraftar, tüm spor müsabakalarını seyirden men cezası aldı.