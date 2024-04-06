Keşanspor yönetiminden Mehmet Özcan’a ziyaret

BAL Ligi’nde mücadele eden Keşanspor Yönetim Kurulu 31 Mart’ta Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan’ı makamında ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ile yönetim kurulu üyeleri, Opr. Dr. Mehmet Özcan’ı makamında ziyaret ederek kendisine görevinde başarılar dileyerek 22 numaralı ve arkasında Mehmet Özcan yazan Keşanspor formasını hediye etti.

Özcan da ziyaret nedeniyle Nehir Gergin ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.