Keşanlı basın mensuplarından  Mehmet Özcan’a hayırlı olsun ziyaret

Keşanlı basın mensupları dün 31 Mart yerel seçimlerinde Keşan Belediye Başkanlığı görevine seçilen Op.Dr. Mehmet Özcan’ı makamında ziyaret etti.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Keşan Postası Yazı İşleri Müdürü ve Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, Başkan Yardımcısı Gökhan Tuzladan ve Keşanlı gazeteciler Necdet Uybaş, Ömer Çakıcı, Hasan Özkan, Ömür Çakıcı, Neşe Tosun, İlkay Özel, Gökhan Aksoy ve Alpcan Demir, saat 13.00 sıralarında Özcan’ı makamında ziyaret görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Keşan Belediye Meclis üyesi Şakir Bilgin Atlı da haır bulundu.

Özcan da Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi’nin üyesi ve değerli Keşanlı basın mensuplarını makamında ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek “Kamuoyunu doğru ve hızlı şekilde bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine ilke edinmiş değerli basın mensuplarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.” dedi.