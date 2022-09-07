Keşan’ı yasa boğan kaza

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirdi.Erdoğan DEMİR/Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Kaza Saat 00.05 sıralarında Efes yolunda bir otomobili yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana geldi ve trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul– Gelibolu istikametinde seyreden 22 UC 020 plakalı otomobilin, Enez Kavşağı yol ayrımında, 22 AT 568 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan iki arkadaş Uğur Özkadif (40) ile Özgür Kahraman (38), otomobilden çıkartılarak ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumları ağır olan Özkadif ile Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatlarını kaybetti. Otobüs şoförü, nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kazada hayatını kaybedenlerden Özgür Kahraman, Keşan’da hizmet veren Kahramanlar Emlak’ın, Uğur Özkadif’in de yine Keşan’da hizmet veren Saros Otomotiv’in sahipleri olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kazada iki gencin hayatını kaybetmesi sevenlerini ve Keşan’ı da büyük üzüntüye boğdu.

CENAZELER DEFNEDİLDİ

Kazada hayatını kaybedenlerden Özkadif İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı’nda, Kahraman da yine ikindi vaktı kılınan cenaze namazının ardında Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.