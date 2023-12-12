Keşan’dan çaldılar, Havsa’da sattılar!

Keşan’dan çalınan tohum çıkarma makinesi Havsa’da bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesi içerisinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Keşan ilçesinde bir vatandaşa ait tohum çıkarma makinesinin çalınması üzerine JASAT ve Asayiş timleri harekete geçti.

Yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda, tohum çıkarma makinesini Keşan ilçesinde ikamet eden 2 şüphelinin çalarak Havsa ilçesinde ikamet eden şahıslara sattıkları tespit edildi.

Şüpheli şahıslar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde tohum çıkarma makinesi sahibine teslim edildi.