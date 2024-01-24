Keşan’da silahla tehdit

Keşan’da yol verme konusunda çıkan tartışmada bir kişi silahla tehdit edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, 23 Ocak 2024 tarihinde saat 02.00 sıralarında Polis Merkezi Amirliğine gelen bir şahıs, gece 01.00 sıralarında Büyük Camii Mahallesi Paşayiğit caddesine aracıyla çıktığı esnada, karşıdan yönden gelen E. G. isimli şahıs ile yol verme konusunda tartışmaya girdiğini ve bu sırada E. G.'nin kendisine silah göstererek tehdit ettiğini beyan etti.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, bahse konu araç ve şahıs Tayyip Akalın caddesi üzerinde görüldü. E. G., yakalanarak Polis Merkezine intikal ettirildi.

Şahıs olayda kullanmış olduğu havalı tabancayı polis ekiplerine teslim etti.

Konu hakkında Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlandı.