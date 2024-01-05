Keşan’da ruhsatsız silah ve mühimmata el kondu

Edirne'nin Keşan ilçesinde ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yeni Muhacir yolu üzerinde yaptıkları uygulamada, H. D. isimli şahsın kullandığı araçta arama yaptı. Aramada, 50 adet tabanca fişeği ve 18 adet tüfek saçması ele geçirildi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, şahsın ikametinde de arama yapılsa da herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Şüpheli H. D. hakkında tahkikat başlatıldı.