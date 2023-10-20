Keşan’da kaçakçılık operasyonu

Edirne'de kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdüren İl Jandarma Komutanlığı gelen ihbarı değerlendirdiği Keşan'da 56 cep telefonu, 9 tarihi eser ile 20 adet kaçak cep telefonu bataryası ele geçirildiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesi içerisinde kaçakçılık olaylarına yönelik sürdürdüğü çalışmalarda Keşan İlçe merkezinde ikamet eden E.S. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 56 adet kaçak cep telefonu, 9 adet tarihi eser sikke, 1 adet tarihi eser heykel, 1 adet tabanca ve 20 adet kaçak cep telefonu bataryası ele geçirildi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğünce alınan istihbaratın değerlendirilmesiyle yapılan operasyonda ele geçirilen malzemelerle bierlikte bir şüpheli şahsın da gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayla ilgili şüpheli şahısın jandarmadaki sorgusu sonrasında adli makamlara sevk edildi.