Keşan’da iki grup arasında tartışma çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 17 Ocak Çarşamba gecesi saat 00.15 sıralarında Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı.

A.K, A.K, İ.K. ve F.D. ile O.İ. ve Y.K. arasında husumetten dolayı çıkan tartışmaya, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Tartışmanın yaşandığı bölgede bulunan çöp konteynerinin yanında 1 adet pompalı tüfek ve içerisinde 4 adet fişek bulunarak, muhafaza altına alındı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine, polis tarafından adli tahkikat başlatıldı.