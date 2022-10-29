Keşan’da fuhuş operasyonu
Edirne'nin Keşan ilçesinde emniyet güçleri fuhuş operasyonu düzenledi.Erdoğan DEMİR/Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
Edirne'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince Keşan ilçesinde Fuhuş Yapmak-Fuhuşa Yer Temin Etmek suçundan Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında;
Fuhuşa Yer Temin Ettikleri tespit edilen,S.Ü., N.A.ve H.A isimli şahıslar yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Fuhuş yaptıkları tespit edilen 10 bayan şahıs hakkında gerekli adli-idari soruşturma başlatıldı.
Yakalanan şüpheliler S.Ü., N.A. ve H.A. 26 Ekim 2022 Çarşamba günü mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca haklarında Adli Kontrol Kararı verilerek serbest bırakıldı.
Otel kayıtlarındaki Kimlik Bildirme Kanununa aykırı eylemlerden dolayı ayrıca idari işlem yapıldı.
Ayriyeten Fuhuş ve zührevi hastalıklarla Mücadele Komisyonu kararınca işyeri 90 gün mühürlenerek (geçici olarak) faaliyetten men edildi.
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