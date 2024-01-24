Keşan’da ev sahibi kiracı kavgasında tehdit ve darp
Keşan’da meydana gelen olayda, ev sahibi ve kiracı arasında meydana gelen olayda, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme olayında 4 kişi adliyeye sevkedildiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Usta Sokak'ta meydana gelen olayda, ev sahibi olan H.Ö., T.Ö., İ.Ö. ve M.U. isimli şahısların kiracıları olan D. isimli şahsın, evine geldi. D. burada ev sahibi olan şahıslar tarafından tehdit edilerek darp edildi. D.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri, olay yerine sevk edildi.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. D.'nin ifadesine göre, ev sahibi olan şahıslar, kendisine ev kirasını ödememesi nedeniyle tehdit edip darp ettiklerini söyledi.
Polis ekipleri, olayla ilgili olarak H.Ö., T.Ö., İ.Ö. ve M.U. isimli şahıslar. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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