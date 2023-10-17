Keşan’da 17 kaçak göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Keşan ilçesinde bir operasyon düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda, yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta 4 Suriye ve 13 Irak uyruklu olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araç sürücüsü M.A. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.