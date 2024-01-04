Keşan Yıldızı Spor Kulübü DSİ’yi 3-0 ile geçti

Edirne Midi Kızlar Voleybol Ligi’nde mücadele eden Keşan Yıldızı Spor Kulübü, deplasmanda DSİ ile karşılaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’de oynanan karşılaşmayı Keşan Yıldızı Spor Kulübü, 25-14, 25-20 ve 25-23’lük setlerle 3-0 kazanarak şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.

Keşan Yıldızı Spor Kulübü ligdeki 3.maçını 7 Ocak Pazar günü Edirne'de saat 18.00’de Avrupa Yıldızları Spor Kulübü ile oynayacak.