Keşan ve İpsala TOGG'landı

Keşan Ticaret Borsası’nın aldığı TOGG marka 34 TOG 011 plakalı rengi Gemlik Mavisi olan otomobil Keşan’a getirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret Borsa Başkanı Necmi Kaymaz tarafından İstanbul’da teslim alınarak Keşan’a getirilen otomobil Kaymakamlık binası behçesinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, MHP Keşan İlçe Başkanı ve Keşan Ticaret Borsası Meclis Üyesi Adnan İnan, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı ve borsa üyeleri tarafından karşılandı.

Burada konuşan Necmi Kaymaz, TOGG’un yüzde 51’inin Gemlik’teki fabrikada imalatının yapıldığını belirterek “Arkadaşlar bu aracın yüzde 51’i TOGG’un Gemlik’teki fabrikasında imalatı yapılıyor. Biz de iki defa fabrikayı ziyaret ediyor. Buradan tüm vatandaşlarımdan ricam kimse negatif bir şey söylemesin. Bu araçlar Türkiye’deki fabrikada üretiliyor. Biz de Keşan Ticaret Borsası ve Keşan Ticaret Sanayi Odası olarak TOGG’un iştiraklerindeniz. Yarım saat içerisinde yüzde 80 şarj oluyor. Konfor diğer araçlarda ne varsa TOGG’da da var. Ben bir Türk vatandaşı olarak çok mutlu ve gururlu olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. TOGG artık yollarda, sokaklarda, caddelerde" diye konuştu.

Teslim töreninde konuşan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise, "Hani diyorlardı TOGG nerde fabrikası yok diyorlardı. Fabrikası da var, gemilerle geliyor diyorlardı ama TOGG artık Keşan’da, inşallah Cuma günü İpsala’da da bir program yapacağız.Artık ülkenin dört bir yanında en ücra köşesine kadar, Edirne’den Hakkari’ye kadar TOGG yollarda hayırlı olsun inşallah. Grurumu, uzun yıllar bizim hayalimizdi yerli otomobil üretmek. Türkiye 100 yılında yerli otomobili biz ürettik, bugün de Keşan’ımızda hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İPSALA’DA TOGG’UNU TESLİM ALDI

Öte yandan İpsala Ticaret Borsası da TOGG aracın yine teslim aldı. Rengi Gemlik Mavisi olan otomobil de İpsala’ya getirilerek İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ve üyeler tarafından teslim alındı.