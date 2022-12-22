Keşan ve çevresinde yabancı çobanlar revaçta!

Edirne'de Keşan ve çevre ilçelerindeki çoban ihtiyacını yabancı çobanlar karşılıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir çok çiftlik sahibi ve hayvan besicilerinin çoban ihtiyacı Suriyeli, Afgan ve diğer Asya ülke vatandaşları tarafından karşılıyor.

Konuyla ilgili görüştüğümüz çiftlik sahipleri çoban bulmakta zorluk çektiklerini belirterek, "Keşan'a yurtdışından gelen yabancılar yemek ve kalma yerini halletmemiz halinde ucuz bütçelerle çobanlık yapmayı kabul ediyorlar. Bugün Keşan’da ve çevre ilçelerdeki köylerin çoğunda 'yabancı çoban' bulunuyor. Yerli çoban aradığımızda bulamıyoruz. Eğer yabancı çobanlar olmasa bölgede hayvancılık büyük zarar görür” diye konuştu.