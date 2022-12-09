Keşan TSO İzmir'de 'Travel Turkey'e katıldı

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (Keşan TSO), T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, TÜRSAB ve İZFAŞ işbirliği ile İzmir’de gerçekleştirilen 16. Uluslararası Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’na katıldı.Erdoğan DEMİR - EDİRNE (İGFA) - Fuara katılım sağlayanlar arasında Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Arıkan, Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Ataklı, Meclis Üyesi Mustafa İşçimen, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç, Basın Yayın Sorumlusu Burak Çakır ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Nur Kalıntaş yer aldı.

Fuara katılım sağlayan Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Arıkan, her yıl olduğu gibi bu yıl da 16’ncısı düzenlenen Uluslararası Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda Edirne Belediyesi’nin katkıları ve işbirliği ile Keşan TSO olarak yer aldıklarını söyledi.

Bölge turizmini daha kaliteli ve daha nitelikli hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Arıkan, "Bölgemize gelen yerli ve yabancı turist sayısını arttırarak, turizm kalitesini geliştirerek ve sektörel taleplere cevap arayarak Saros Körfezi’mize yeni ivmeler kazandıracağız. Keşan TSO olarak her daim bölgemize katma değer sağlayacak işler yapmaya çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz“ dedi.

Uluslararası Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda konuşan Keşan TSO Meclis Üyesi Mustafa İşçimen de, bölgenin coğrafi işaret almış; Keşan Satır Eti, İpsala Pirinci, Siğilli Bamyası yöresel ürünleri, tarihi yerleri, doğal güzellikleri ve dünyada kendi kendini temizleyen sayılı körfezler arasında yer alan Saros Körfezi’ni tanıtmak için yer aldıklarını belirterek, Keşan’ı geliştirmek ve değiştirmek için her zaman ve her yerde bölgemizi tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.