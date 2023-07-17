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Keşan sahillerinde 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
GÜNDEM 17.07.2023, 11:43
Edirne'nin Keşan ilçesinde Erikli, Yayla ve Mecidiye sahillerinde dün meydana gelen olayda 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma olaylarında 2 kişi Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Keşan sahillerinde meydana gelen boğulma olaylarında kıyıya çıkarılan 6 kişiden 2 kişi tedavisi için Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaz mevsimi dolayısıyla büyük bir yoğunluğun yaşandığı Saros Körfezi’nde öğleden sonra denizin çok tehlikeli ve dalgalı olduğunu belirten yetkililer, denize giren vatandaşların tedbirli davranmalarını isedi.
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