Keşan Otogarı ilçeye yakışmıyor!

Keşan Şehirlerarası Otogarı rezalet durumda bulunuyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Otobüs yazıhane işletmecileri ve Keşanlı vatandaşlar, şehirlerarası otogarın durumundan dert yakındı.

Dışarıdan otogara gelenlerin de çirkin görüntülerle karşılaştıklarına üzülerek şahit olduklarını söyleyen vatandaşlar, "Otogarın içerisinde tavanın dökük olması, kabloların açıkta gitmesi, içerisinde yaşanan gelişi güzel düzensizlik dikkatleri çekiyor. Bunun dışında kış mevsimi gelmesine rağmen, otogar adeta buzhane gibi, buraya gelen ve otobüs saatini bekleyen vatandaşlar ile yazıhanelerdeki personelde herhangi bir ısınma sistemi olmadığı için üşüyorlar. Keşan'a gelen misafirlerimizi karşılayan otogarın kötü durumunu ve kullanılan otogarın durumunu acaba Sayın Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu görmüyor mu? Hadi başkan görmedi diyelim orada bulunan görevliler de görüp konuyu Sayın Başkan'a anlatmıyorlar mı?" sorularını yöneltti.

Kış mevsiminde olunması dolayısıyla ısınma sorununun da gidirelemediğine dem vuran vatandaşlar, "Günde yaklaşık bin kişinin kullandığı bu otogarın ısınma sorunu birinci derece çözülmesi gereken konuların başında geliyor. Bu konuda Sayın Belediye Başkanı'na konuyu iletiyor ve sorunlarımıza kulak vermesini bekliyoruz” çağrısında bulundular.