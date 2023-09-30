Keşan Kültürspor çalışmalara başladı

Keşan Kültürspor yeni sezon çalışmalarına başladıErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

2023/2024 Futbol sezonunda Edirne 1.Amatör Lig’de mücadele edecek olan Keşan 1984 Keşan Kültürspor, yeni sezon çalışmalarına başladı.

12 Kasım’da başlayacak lig maçları öncesi bir araya gelen ve Antrenör Barış Serin yönetiminde çalışmalarına başlayan Keşan Kültürspor, yeni sezon için antrenmanlara başladı.

Keşan Kültürspor Başkanı Evren Bulut, 12 Kasım’da başlayacak lig maçları öncesi oluşturulan kadronun Antrenör Barış Serin nezaretinde Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında çalışmalara başladığını ve yeni sezonda hedeflerinin 2 sezondan bu yana kaçırdıkları şampiyonluğa bu sezon kavuşmak olduğunu belirtti.