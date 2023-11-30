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Keşan kırsalına 53 milyon TL’lik yatırım programlandı

GÜNDEM 30.11.2023, 12:57
Keşan kırsalına 53 milyon TL’lik yatırım programlandı

Edirne'de İl Genel Meclisi’nde 2024 yılı bütçesi ve yatırım programları görüşüldü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2024 yılı yatırım bütçeleri ile programların ele alındığı İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı toplantıları sona erdi.

İl genelinde 489 milyon TL’lik yatırımın kabul edildiği toplantılarda, Keşan ve 45 köyüne ihtiyaç doğrultusunda yapılacak yatırım tutarının ise 53 milyon TL olduğu bildirildi.

İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı toplantıları sona erdi. İl Genel Meclisi’nin Keşanlı üyeleri Halil Bayazıt (AK Parti), İsmail Keleş (AK Parti), Erdinç Can (CHP), Erdoğan Gümülcineli (CHP) ve Sezgin Gündoğdu (CHP), partileri adına ayrı ayrı yaptıkları açıklamada, toplantılarda alınan kararlar ile ilgili olarak şu bilgileri verdiler:

YATIRIM BÜTÇESİ 489 MİLYON, KEŞAN’A 53 MİLYONLUK YATIRIM

Edirne’ye bağlı 253 köyün, 9 ilçenin ve 7 beldenin 2024 mali yılı bütçesi, performans programları ve bütçenin eki olan yatırım programlarının görüşüldüğü toplantılar sona ermiştir. 2024 Yılı Performans Programında yer alan 800 milyon TL İl Özel İdaresi bütçesinden, 222 milyon TL bütçe dışı ödenekten olmak üzere 2024 Yılı Performans Bütçesinin toplamı 1 milyar 22 milyon olarak belirlendi.

2024 yılı Belirlenen 8 hedef ve 16 faaliyet göre; 1. Plan döneminde 65 km. bitümlü sıcak asfalt kaplama, 5 km. SSB beton kaplama, 27 km. 1. kat asfalt, 38 km. 2. kat asfalt ve 15 km. stabilize yol yapımı gerçekleştirilecek. Yolların tamamında bakım onarım çalışması ifa edilecektir.

2. Plan döneminde, 17 adet iş programı ile 16 köye depo, isale, terfi hattı, şebeke yapımı gerçekleştirilerek yıl içerisinde ihtiyaç duyulan tesislerin lokal onarımları yapılacaktır.

3. plan döneminde 50 köyün kanalizasyon sisteminin bakım ve onarımı, 2 köye yeni kanalizasyon yapılacaktır.

4. Plan döneminde, 20 adet göletin bakım onarımı gerçekleştirilecektir.

5. Plan döneminde, 19 doğal arıtma tesisinin bakım ve onarımları yapılacaktır.

6. Plan döneminde, 19 adet iş programı ile tarımsal arazi sulama kanalları projesi yapılacaktır.

Yine belirlenen 6 hedef ve 7 faaliyet için;

1. Plan döneminde yapımı devam eden ilköğretim okullarının finansmanına destek sağlanacak, ihtiyaç duyulan okulların onarımı gerçekleştirilecektir.

2.  Plan döneminde, kültürel varlıkların bakım ve onarımları yapılacaktır.

3.  Plan döneminde, ilimizin etkin düzeyde tanıtımına yönelik kültürel, sportif, sanatsal, bilimsel aktiviteler (toplantı, fuar, organizasyon, forum, gezi, konferans, panel, çalıştay vb.) plan döneminde her yıl artırılarak yapılacaktır.

4. Plan döneminde, Bakanlık ve diğer merkezi idare kurumlarından aktarılacak ödeneklerle talep edilecek yatırımların gerçekleştirilmesi.

5. Plan döneminde, enerji kaynaklarının temiz ve yenilebilir enerji kullanımı arttırılacak.

6. Plan döneminde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından sunulan projeler arttırılarak desteklenecektir.

Öte yandan Edirne İl Özel İdaresi'nin yatırım bütçesinin toplamda 489 milyon 297 bin 829 lira olduğu ve Keşan’a yapılacak yatırım 53 milyon TL olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, “Diğer köylerimizde stabilize yolların malzemeli bakımlarının ve greyderli reglajlarının yapılması, asfalt sathi kaplama durumundaki yolların bakım ve onarımları yapılacak. Köy yollarına gerekli olan sanat yapılarının (büz, menfez, köprü) gibi mevcut sanat yapılarının bakım ve onarımları yapılacak.  Köy yollarında gerekli trafik levha ve işaretlemeler devam edecek. İl Genel Meclis üyeleri olarak tüm köy yollarımızın yapımını, içme suyu isale hatlarının değişmesini ve tüm sorunların çözülmesi temennimizdir.  Bazı sorun ve yatırımları da KÖYDES kapsamında çözmeye gayret edeceğiz. Oylamalar sonucu bütçe ve yatırım programı kesinleşti. Edirne’mize, ilçelerimize ve Keşan’a hayırlı olsun” denildi.

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