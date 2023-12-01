Keşan Jandarması'na 'trafik tedbirleri' eğitimi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Keşan’daki personeline kış mevsimi trafik tedbirleri konulu eğitim verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kış mevsimi trafik tedbirleri kapsamında personel eğitimlerine başladı.

Bu kapsamda, Keşan'daki Jandarma Trafik Timleri tarafından, personellere yönelik olarak kış mevsiminde araç kullanımında dikkat edilecek hususlar ile kış lastiğinin önemi konularında eğitim verildi.

Eğitimde kış aylarında sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlar, kış lastiğinin önemi, zincir takma ve sökme teknikleri gibi konular ele alındı.

Eğitim sonunda, tüm araç sürücülerine zincir söküp takma eğitimi de uygulamalı olarak anlatıldı.