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Keşan itfaiyesinden kedi operasyonu
GÜNDEM 10.12.2022, 10:20
Kunduracılar Çarşısı’nda çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi Edirne'nin Keşan İtfaiyesi yaptığı çalışma ile kurtardı.Erdoğan DEMİR/ Keşan POSTASI (EDİRNE İGFA)
Önceki gün sabah saatlerinde vatandaşlar ağaca çıkan kedinin ağaçtan inemediğini görünce Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü arayarak kedilerin kurtarılması için yardım istedi.
Hemen olay yerine gelen itfaiye ekipleri itfaiyenin sepeti ile ağaç hizasına gelerek ağaçtaki kediyi ağlı sepet ile ağaçtan kurtararak aşağıya indirdi.
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