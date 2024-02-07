Keşan'ın nüfusu belli oldu

Keşan’ın nüfusu şehir merkezi 65 bin 267, köy ve belde nüfusu ile 84 bin 846 kişi oldu.

Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan basın bülteninde 2023 yılı itibariyle Edirne’nin 2023 yılı nüfus sonuçlarına yer verildi. Türkiye'nin nüfusu, 2023'te, bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377'ye ulaştı. Bu verilere göre Keşan’ın şehir merkezi 65.267 (% 76,92), Beldeleri 5.291 (%6,24), köyleri14.288 olmak üzere 84.846 oldu. Keşan’ın genelinde nüfusu 972 kişi arttı. Şehir merkezinde ise 425 kişi arttı. Keşan’ın en kalabalık köyü 975 kişiyle Türkmen Köyü olurken; Keşan’ın nüfusu en az köyü 93 kişiyle Çelebi Köyü oldu. 2023 yılında Keşan’ın beldeleri Beyendik’te 3330 kişi, Yenimuhacir’de 1961 kişi ikamet etti.

2023 YILINDA KEŞAN’IN ŞEHİR MERKEZİ 65.267 KİŞİ OLDU

TÜİK’in verilerine göre Keşan’ın şehir merkezi 65.267 kişi olarak belirlendi. Şehir merkezinin kadın nüfusu 32.941 (%50,47) kişi olurken erkek nüfusu ise 32.326 (%49,53) oldu. Keşan’ın en kalabalık yaş aralığı 5.099 kişi ile 40-44 yaş grubu olurken 4.963 kişi ile 35-39 yaş aralığı izledi. Şehir merkezinde 90 yaş üzeri 91 kadın ve 50 erkek verilerde yerini aldı.

KEŞAN ŞEHİR MERKEZİ, BELDE VE KÖY NÜFUSU 84.846 KİŞİ OLDU

Keşan’ın şehir merkezi, belde ve köy nüfusunun toplamı 84.846 kişi olarak kayıtlara geçti. Keşan’ın toplam kadın nüfusu 42.459 (%50,04) kişi olurken; erkek nüfusu 42.387 (%49,96) kişi oldu. Köy ve beldelerde kadın nüfusu 9.518 (%48,61) kişi olurken; erkek nüfusu da 10.061 (%51,39) kişi oldu. Köy ve belde nüfusunda en kalabalık 1.982 kişi ile 60-64 yaş aralığı olurken 1.822 kişi ile 65-69 yaş grubu izledi.

2023 YILINDA EDİRNE NÜFUSU 419.913 KİŞİ

2023 yılında Edirne’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 5.199 kişi artarak 419.913 kişi oldu. Edirne’de erkek nüfusun oranı %50,2 (210.653 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,8 (209.260 kişi) olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

2023 YILINDA EDİRNE’NİN YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 12,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

2022 yılında binde 6,3 olan Edirne’nin yıllık nüfus artış hızı 2023 yılında binde 12,5 oldu. Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 1,1 olarak gerçekleşmiştir. Edirne binde 12,5 nüfus artış hızı ile nüfus artış hızı sıralamasına göre 81 il arasından 39. sırada yer aldı.

EDİRNE NÜFUSUNUN % 75,7’Sİ İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞIYOR

Edirne nüfusunun % 75,7’si (317 bin 759 kişi) İl ve ilçe merkezlerinde, % 24,3’ü ise (102 bin 154 kişi) belde ve köylerde ikamet etmektedir. Türkiye'de 2022 yılında %93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2023 yılında %93 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,6'dan %7'ye yükseldi.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN % 0,5’İ EDİRNE’DE İKAMET EDİYOR

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Türkiye nüfusunun ,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi. Edirne 419 913 kişilik nüfusla 81 il arasında 48. sırada yer almıştır.

Edirne’de 2023 yılında sadece Lalapaşa ilçesinde nüfus azalırken, diğer 8 ilçenin nüfusları artmıştır. Edirne genelinde il ve ilçe merkezlerinde oturan kişi sayısı 5 199 kişi artmıştır.

EDİRNE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI 41,1

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.

Buna göre Edirne’de ortanca yaş 41,1, Türkiye genelinde ise 34 olmuştur. Türkiye'de 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükseldiği görüldü. Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 42,4 ile Giresun ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,7 ile Şırnak ve 24 ile Ağrı takip etti. Edirne ili 41,1 ortanca yaşı ile 6. sırada yer almıştır.

EDİRNE İLİNDE ORTANCA YAŞ KADINLARDA 42,3, ERKEKLERDE 40 OLDU

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 41,9 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20,7 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 43,8 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa 21,6 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il oldu. Edirne ili erkeklerde en yüksek ortanca yaşa sahip iller arasında 40 ile 6. Sırada, kadınlarda ise 42,3 ile 5. sırada yer aldı.

EDİRNE’DE KİLOMETREKAREYE 69 KİŞİ DÜŞÜYOR

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 111 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan izledi.

Edirne ili ise kilometrekareye düşen 69 kişi ile 81 il arasında 38. sırada yer aldı.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 360 olarak gerçekleşti.