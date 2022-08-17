"Keşan İmar Planı yapılırken davet edildik ama görüşümüz alınmadı"

Mimarlar Odası Keşan Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Savranoğlu, Keşan ve Saros Körfezi’ndeki imar planlarını değerlendirdi. Savranoğlu, "Saros Körfezi’ne yapılan imar planları ile ilgili Mimarlar Odası olarak görüşümüz alınmadı" dedi.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Mimarlar Odası Keşan Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Savranoğlu, Keşan ve Saros’un imar durumu ile ilgili özel değerlendirmede bulundu.

Savranoğlu, ilk olarak Saros Körfezi’ndeki imar durumundan başlayarak sonra da Keşan’ın imarı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Saros Körfezi 3 derece doğal sit alanı olduğu için şu an koruma amaçlı imar planları yapılıyor" diyen Savranoğlu, "Ama hazırlanan imar planlarının içerisinde ne var onu bilemiyoruz, Keşan Belediyesi'nin İller Bankası vasıtasıyla yaptırdığını düşündüğümiz, koruma amaçlı imar planı ile ilgili olarak Mimarlar Odası olarak hiçbir toplantıya davet edilmedik ve bizimle bilgi alışverişinde bulunulmadı. Keşan İmar planına gelince, bir önceki yönetim döneminde bir imar planı çalışması yapılmıştı. Bu imar planı çalışmasına davet edildik ama herhangi bir şekilde katkımız olmadı, görüşümüz alınmadı. Daha sonra aksaklıklar çıkmaya başlayınca bazı dolaylı yoldan görüşlerimiz alındı" diye konuştu.

"KEŞAN’IN İMAR PLANI KÖTÜ BİR İMAR PLANI DEĞİL"

Keşan'ın imar planı kötü bir imar planı olmadığını ifade eden Savranoğlu, "Yalnız ada bazında yapılan çalışmalarda gördüğümüz kadarıyla hatırı sayılır aksaklıklar var. Kimileri tasfiye edildi, Kimileri tahsis edilecek, yani düzeltilecek. Yeni yerleşim bölgesi olarak açılan imar planlarının genelde durumu iyi. Artık yeni imar çalışma yapıldığı için yeni imar planı yapılması mümkün değil. Planlar askıya çıktığında itiraz süresi vardır. İtiraz yapılırsa münferit aksaklıkları olursa, meclis vasıtasıyla tasdikler düzeltmeler yapılıyor. Şimdi imar planı çalışmaları yapılır, imar planı çalışmaları yapıldıktan sonra askı müddeti vardır. Yani kamuya açıklanır. Planları, arsa vesairesi yatırımı olanlar bu askı müddettinde itirazlarını yapabilirler, askı müddetli bittikten sonra imar planları kesinleşir" dedi.

SAROS’DAKİ ESKİ İMAR YARGI SÜRECİNDE SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Bu arada Saros’da imar durumu ile ilgili yargıda olan bir süreç olduğunu, kendilerine bu konuda verilen bir bilgi olmadığını belirten Savranoğlu, "Bu konuda söyleyeceğimiz bire şey yoktur. Yargı süreci devam etmektedir. 2018 yılında hazırlanan imar planı ile ilgili olarak Eski Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile görüştüğümüzde 150.000 kişilik bir imar planı hazırlandığını söylemişti. Ancak 19484'ten sonra hazırlanan imar planından sonra şehircilik ve yaşam biçim o kadar değişti ki yollarımıza o kadar aracın trafiğe çıkacağını kimse tahmin etmiyordu. Daire satışlarının bu kadar çok olacağını kimse tahmin etmiyordu, ön görünmüyordu ve yetmemeye başlamış. Şimdiki imar planı 150 bine göre hazırlandı. Ama Keşan 80 bini geçti, bu imar planı ne kadar yeter, bu ciddi bir fizibilite işidir kesin bir rakam söylemek mümkün değil" diye konuştu.