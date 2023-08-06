Keşan, iki ay kültür ve sporun başkenti olacak

Edirne'de Keşan Belediyesi tarafından Ağustos ve Eylül ayında gerçekleştirilecek olan kültür, sanat ve spor etkinlileri adeta bir festival havasında geçecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle Keşanlılar dolu dolu iki ay geçirecek.

Dolu dolu hazırlanan etkinlik programı kapsamında; açık sinema günleri, Aytaç Cinci Anma Dostluk Turnuvası, Açık Deniz Yüzme Yarışı, DOÇEK Saros Dağ Bisikleti Festivali, 2.Saros Yarı Maratonu, Motofest etkinlikleri düzenlenecek.

Açık hava sinema günleri 20 Ağustos'ta başlayacak. 30 Ağustos'a kadar Bendis AVM’de yapılacak olan açık hava sinema günleri her akşam saat 21.00’de gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında 21 Nisan 2022 tarihinde hayatını kaybeden Keşanspor’un merhum profesyonel futbolcusu Aytaç Cinci adına futbol turnuvası da düzenlenecek. 15-30 Ağustos 2023 tarihleri arasından düzenlenecek olan turnuvanın müsabakaları Keşan Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

AÇIK DENİZ YÜZME YARIŞI 2-3 EYLÜL’DE

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Keşan Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Keşan Açık Su Yüzme Şampiyonası 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ve Erikli Sahili Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü önünde yapılacak olan şampiyonada sporcular dereceye girmek için kıyasıya yarışacak.

8-9-10 EYLÜL’DE BİSİKLETSEVERLER KEŞAN’DA BULUŞACAK

Türkiye’nin saygın bisiklet festivalleri arasında yer alan, Keşan Belediyesi ve Keşan DOÇEK işbirliğinde düzenlenen 10. Keşan DOÇEK Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali 8-10 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. “Yaşasın Cumhuriyet” temasıyla düzenlenecek festivale; farklı il ve ilçeler ile Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, Polonya gibi ülkelerden bisikletseverler katılacak.

Bu arada geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve bu yıl 2.’si düzenlenecek olan Saros Yarı Maratonu 10 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Keşan Belediyemiz ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde yapılacak olan yarı maratona bu yıl da yoğun katılım bekleniyor.

MOTOSİKLET TUTKUNLARI KEŞAN MOTOFEST’TE BULUŞACAK

Keşan Belediyesi, Keşan 22 Motosiklet Kulübü, Bendis AVM, Aytemiz Polatcan Akaryakıt işbirliği ile gerçekleştireceğimiz “Keşan Motofest” 15 Eylül Cuma günü başlayacak. Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’nde Grup ONAİR Konseri ile start alacak festival, 16 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’da şehir korteji ve 20.00 Grup Çalgıcı Mektebi konseri ile devam edecek.

Tüm vatandaşları Ağustos ve Eylül ayında düzenlenecek olan etkinliklere davet eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, “Şehrimizi hem geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ederken, vatandaşlarımızı spor, kültür ve sanatı doya doya yaşayacakları etkinliklerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı keyifli vakit geçirecekleri birbirinden güzel etkinliklerimizde bir arada olmaya davet ediyorum" dedi.