Keşan Gıda OSB’nin temeli atıldı

Keşan Gıda Organize Sanayi Bölgesi’nin temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Gıda Organize Sanayi Bölgesi’nin temel atma töreni dün gerçekleştirildi.

Saat 16.00 sıralarında başlayan açılışa; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın yanısıra Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Keşan Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Ahmet Koru, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ile meclis ve yönetim kurulu üyeleri, Keşan TB Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, İpsala TB Başkanı Necmi Sezer, Uzunköprü TSO Yönetim Kurulu İsmail Akalın, belediye meclisi ve il genel meclisi adayları, siyasi parti yöneticileri katıldı.

Törende ilk olarak konuşan Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı tüm katılımcılara hoş geldiniz dedikten sonra şunları söyledi. “Keşan Ticaret ve Sanayi Odası olarak bölgemiz adına gerçekten çok heyecanlıyız, uzun yıllardır hayallerini kurduğumuz OSB’nin bugün temellerini atmak üzere sizlerle beraberiz. Heyecanlıyız!! Çünkü yıllardır Keşan, İpsala ve Enez ilçelerimizde tüm kurumlarımızla tek yumruk olarak bölgemizin sanayisini geliştirmek, OSB kazandırmak için mücadele verdik. 15 yıldır süre gelen mücadelemiz doğrultusunda hem bugün burada Keşan OSB hem de geçtiğimiz günlerde İpsala OSB için hayallerimizi gerçekleştirmeye yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her iki OSB’miz için de destekleri olan, katkı sağlayan ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. İpsala Tır Parkımızda mobil iç gümrükleme imkanının olması, ticari limanlara yakınlığı, Çanakkale Köprüsüve Kuzey Marmara Otoyollarımız ile İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Kocaeligibi önemli il ve ilçelerimize ulaşım kolaylığı özellikleri ile Keşan Gıda İhtisas OSB’miz tam anlamıyla cazibe merkezi olacaktır. OSB’miz; 140 hektarlık alanda 96 adet sanayi parseli, dış pazarlarda rekabet gücü olan, AR-GE ve İnovasyona önem veren, katma değeri yüksek marka ürünler üretecek sanayicilerimiz ile bir arada olacaktır.”

Şapçı’dan sonra söz alan Helvacıoğlu da tüm katılımcılara hoş geldiniz diyerek, “Ben müsaadenizle, öncelikle temel attığımız bu kutsal toprakları bize emanet eden aziz şehitlerimizi, 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anma gününün arefesinde saygıyla ve rahmetle anıyorum. Sayın bakanımızın da öğrenim gördüğü bu uğurda bir çok şehit veren İstanbul Erkek Lisesi’nden bir çok öğrenci yıllar önce buradaydılar. Buradan, Çanakkale harbine gittiler. O öğrencilerden bir çoğunun yaraları Keşan’da sarıldı. Onların da hatırasını yaşatan Keşan Kent Müzesini de 18 Mart’ta Keşan Belediyesi olarak açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Şimdiden müzemizin de hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye’ye dönüp baktığımızda, ülkemiz, son 21 yılda, güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayiyi önemsedi. Ülkemizin OSB’lerdeki performansı ise başlı başına bir başarı hikayesidir. Planlı sanayileşmeyle bugün OSB’si olmayan il kalmamıştır. Bu sebeple bakanlığımıza ve hükümetimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Şimdi evrenselden ve ulusaldan yerele dönüp baktığımızda şanslarımız ve avantajlarımız bizi karşılıyor. Keşan gıda OSB müteşebbis heyetine ve emeği geçen herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum. Edirne milletvekilimiz, Keşan’ın ablası, Keşan’daki bu yatırımın heyecanını en fazla yaşayanlarımızdan biri sayın dr. Fatma Aksal’a sürecin her aşamasındaki hassasiyeti, katkısı ve emeği için teşekkür ederiz. OSB’mizin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere tekrar şükranlarımı sunuyor. Keşan’ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”dedi.

Helvacıoğlu’ndan sonra konuşan Akalın, Aksal ve Sezer, Keşan OSB’nin bölgeye hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören de son olarak konuşan bakan Kacır’da öncelikle törene katılanlara hoş geldiniz dedikten sonra şunları söyledi: “Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor, her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tarım ve gastronomi şehri olan Edirnemizde gıda endüstrisinin gelişimine katlı sağlayacak olan OSB’nin ülkemize Edirnemize, Keşanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye olarak işsizlikte son 10 yılın en düşük düzeyindeyiz. Dünya iklim değişiklikleri, küresel göç, artan nüfus ve bölgesel savaşlar neticesinde gıda arz güvenliğinin ülkeler için beka meselesi haline geldiği bir dönemi yaşıyoruz. Bakanlığımız olarak bu dönemde güçlü gıda sanayini ülkemizin geleceğinin teminatı olarak görüyoruz. Sektörümüzün sürdürülebilir ve kapsamlı büyümesini teşvik ederek vatandaşlarımızın gıdaya erişimini garanti altına alıyoruz. Yurdun dört bir yanında 11 Gıda OSB kazandırdık. Bugünde ülkemizin Avrupa’ya açılan kapısında önemli ulaşım ağlarının kesişim noktasında yer alan Keşan ilçemize kazandırdığımız Gıda OSB’mizin temel atma töreninde mutluluğumuzu paylaşıyoruz. Keşan’a kazandırdığımız bu OSB’nin nitelikli yatırımların adresi olacağına inancım tamdır. Bakanlık olarak buraya yeterli yatırımların gelmesi için de elimizden geleni yapacağız. Keşan Gıda OSB hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki ziyaretimizde de İpsala OSB’nin temelini de atacağız.”

Bakan Kacır’ın konuşmasının ardından okunan Kuran-ı Kerim’in ardından protokol tarafından temel atma töreni gerçekleştirilmesi ile tören sona erdi.