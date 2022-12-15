Keşan Emek ve Demokrasi Platformu: Tarikatlar ve cemaatler dağıtılsın!

Keşan Emek Demokrasi Platformu olarak 6 yaşındaki H.K.G.’nin uğradığı cinsel istismarın ardından 14 yaşında evlendirilmesi ile ilgili olarak kamuoyuna yansıyan haberin ardından, protesto eylemi düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Emek ve Demokrasi Platformu, cinsel istismar haberleri sonrasında Şehitlik Parkı’nda toplandı. Protesto yürüyüşe CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan, SOL Parti Keşan İlçe Başkanı Erol Durmaz, EMEP İlçe Başkanı Erdal Aydemir, Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ile sendika başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Grup, “Daha 6 yaşında, İstismar Suçtur Aklanamaz, Çocuk Susmaz, Sende Susma” ,”Kamusal Bilim, Laik Eğitim” , “İstismar Suçtur, Aklanamaz”, “Laiklikten Vazgeçmiyoruz”, “Çocuk Susmaz Sen de Susma” pankart ve sloganları ile Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Platform adına konuşan, Keşan Kent Konseyi Kadın Kolları Başkanı Saliha Kafalı, Türkiye yeni bir çocuk istismarı vakasıyla sarsıldığına dikkati çekerek ,"İstismarın faili yine aynı… Yobaz karanlığıyla çocuklara göz diken tarikat mensupları bu kez de 6 yaşında çocukla evlenme skandalıyla karşımıza çıktı. 6 yaşında bir çocuğa göz diken bu karanlık odaklara maddi, manevi destek veren ve bu zulüm karşısında susanlara lanet olsun!" yorumunda bulundu.

"ocuklarımızın geleceğinin tarikat ve cemaatlerin insafına terk edilmesine izin verilemez, vermeyeceğiz" diyen Kafalı, "Bu karanlığı mutlak surette dağıtmalıyız. Hiranur Vakfı’nda yaşananları kınamak yetmez. Yapılması gerekenler bellidir. Devletin bütün kademelerine yerleşmiş, sosyal yaşamı adeta paralel hukuk ile tahakküm altına alan tarikat ve cemaatlerin egemenliğine son verilmeli, faaliyetleri yasaklanmalı, mal varlıklarına el konmalıdır. Özel kurum ve vakıflara bağlı “yatılı din eğitimi” yasaklanmalı, bütün “yatılı Kuran kursları” ve Anayasa’ya aykırı biçimde açılan ve faaliyet yürüten medreseler ile sıbyan mektepleri kapatılmalıdır. Çocuk işçileri çoğaltan, 4 yıldan sonra KIZ çocuklarının büyük çoğunluğunu eğitim dışında bırakan, 4+4+4 öğretim sistemine son verilmelidir. Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz. Eşitlikçi, özgürlükçü,laik ve demokratik Cumhuriyeti yeniden kuracağız" diye konuştu.