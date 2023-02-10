Keşan'dan deprem bölgesine 500 bin TL destek

Edirne'nin Keşan ilçesinde yardım malzemelerini çaldığı tespit edilen 4 belediye işçisinin sözleşmelerini feshederek haklarında suç duyurusunda bulunan Keşan Belediyesi, bugün bir araya gelerek, "Keşan Belediyesi'nde vicdansızların yeri yoktur" mesajı verdi. Belediye personeli, bölgeye 500 bin liralık destekle yardım paketi oluşturdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, deprem bölgesine yapılan yardım çalışmaları ve çalışmalar esnasında yaşanan münferit olay ile ilgili meclis üyeleri ve personelin de katılımıyla basın açıklaması yaptı.



"4 kişinin yaptığı bu üzücü olay, personelimizin emek ve özverisini aşağıya çekemez" diyen Başkan Helvacıoğlu, belediye personelinin felaketin ilk anlarından bu yana tüm yüreği ile kenetlenerek destek verdiğini belirterek, dayanışma ve kucaklaşma seferberliğinin en güzel örneğinin sergilendiğini kaydetti.

"Tekrar altını çizerek ifade ediyorum, Keşan Belediyesi’nde vicdansızların yeri yok!" diyen Başkan Helvacıoğlu, "Bu zihniyet bizden değildir.Biz; tüm personelimiz ile özellikle toplumsal olaylarda Türkiye’ye örnek olacak birçok çalışmayı defalarca yapmış bir kurumuz. Sosyal medyadaki siyasi suçlamaları kabul etmiyoruz. Biz bu değiliz. Menfaat için değil, yardım için varımızı yoğumuzu veriyoruz. Bizler vicdanen rahatız. Çünkü günlerdir gece gündüz demeden çok iyi bir organizasyon ile çalıştık. Allah milletimizi böylesi zor sınavlarda daha da güçlü kılsın. Keşan Belediyesi olarak devletimizin koordinasyonunda diğer kurumlarımız ile birlikte var gücümüz ile destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bu kapsamda da personel, meclis ve tüm belediye birimleri ile 500 bin TL’lik yardım paketi oluşturduklarını vurgulayan Başkan Helvacıoğlu, "Atatürk’ün de ifade ettiği gibi; ‘Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe, yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez’ bu düşüncelerle; vicdanları yaralayan bu üzücü olay nedeniyle tüm kamuoyundan özür diliyor, yardımları ile birlikte yürekleri ve dualarını da deprem bölgesine gönderen değerli Keşan halkına ve fedakâr belediye personelimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi olarak tüm yüreğimiz ile destek vermeye, dayanışma seferberliğini yaşatmaya devam edeceklerinin altını çizdi.