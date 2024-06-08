Keşan'da yılın İlk buğday ve arpası borsaya getirildi

Yılın ilk arpa ve buğday ürünü için dün Keşan TB’de sembolik salon satışı gerçekleştirildi. Saat 11.30’da başlayan sembolik salon satışına Keşan TB Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şen, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, Keşan LİDAŞ Müdürü Tarık Dinç, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Göksel Bilgin, tüccarlar, üreticiler ve çocukları katıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Açılış konuşmasını yapan Keşan TB Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, katılımcılara yılın ilk arpa ve buğday satışına ‘hoş geldiniz’ diyerek, harmanın ülkeye, bölgeye ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz da, hububat alım fiyatlarının açıklandığını ifade ederek, “Ülke olarak 2 yıldır yüksek enflasyonla her alanda mücadele ediyoruz. Bunun farkındayız. Bu yüksek enflasyonu düşürmek için hepimize görevler düşüyor. Ama şunu da hepimiz iyi bilmeliyiz ki, tarım dünyada yaşayan 8 milyar insanın hayatına dokunan bir sektör. İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerek bitkisel, gerekse hayvansal üretimin sürekliliğinin, verimliliğinin arttırılması için girdi maliyetlerine de düzenlemeler olmalı. Aksi takdir biz maliyetleri kaynağında çözemezsek, bir de değişen iklim koşullarına göre doğal afetler ortaya çıktığı zaman açık alanda üretim yapılan bir sektör olduğu için çokta garantimiz yok. Her ne kadar TARSİM gibi sigorta yaptırsak bile bizleri kurtarmıyor. Eğer biz bilimi, teknolojiyi tarıma entegre edemiyorsak bizim sonumuz çok hoş olmaz. Kırsalda azalan ve yaşlanan bir nüfusumuz var. Bu tarımı en çok tehdit eden olaylardan bir tanesi. Ben ailelerin çocuklarını salon satışına getirip, onların azmi ve şevkini arttırmak için yaptıkları davranıştan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımız da tarımın içerisinde olmalı. İnşallah açıklanan fiyatlarımız tekrar gözden geçirilir, kırsalda az kalan nüfusumuzu da orada tutabilmek için daha iyi şeyleri inşallah yaşarız. Ülke olarak yeteri kadar kaynağımız var. Potansiyelimiz bizim nüfusumuzun 3-4 katını besleyebilecek düzeyde. 20 milyon hektar tarım alanımız var” dedi.

,

Keşan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şen ise açıklanan alım fiyatları karşısında tüm üreticilerin şok olduğunu dile getirerek, “Bende bir şokun içerisindeyim. 14 Mayıs’ta hep beraber, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız toplantı yaptık. Orada bir maliyet çıktı. Açıklanan fiyatlar biz çiftçileri memnun etmedi. Bu fiyatın en ivedi şekilde revize edilmesini talep ediyoruz. Böyle bir fiyat olmaz. Böyle bir fiyat maliyeti karşılamaz. Biz maliyetin altında bir fiyatla karşı karşıyayız. Yüzde 75 enflasyonun olduğu bir ülkede girdi maliyetlerinde yüzde 9’luk bir artışın olduğu ortamda bize reva görülen bu fiyat üretim yapan çiftçileri çok üzmüştür. Şu an biçim başlamadı. Verimin ne olacağını bilmiyoruz. Keşan’da 220 bin dekar alanda buğday ekimi var. Bu ekimi yapan çiftçilerimiz şu anda şok yaşıyorlar. Biz bu fiyatları bekliyorduk. Çünkü hükümet çok sessizdi. Zaten açıklamaları da çok sessiz oldu. İnternet üzerinden açıklandı. Yüksek bir fiyat olsaydı bütün basını toplarlar şov yaparlardı. Bu fiyatların bir an önce hükümetimiz tarafından revize edilmesini talep ediyoruz. Üretim maliyetimiz belli. Bu buğday üreten insanların iflası demektir. Bizim gücümüzü, bunlar güç olarak saymıyor. Artık gıda benim için hiç önemli değil. Fiyat verirken ‘dünya piyasası’ diyorlar ama girdi fiyatlarında ‘dünya piyasası’ maliyetleri yok. Biz çalışacağız, onlar yiyecek. Bu insanlara yazık, günah. Çiftçimiz emeklerinin karşılığını alamıyor. Alamamaya da devam ediyor. Destek verirsin ama yok. Bu hesabı yapan kişiler acaba tarım arazilerinde çalışma yapıyor mu? Ya da bizim gibi bir kuruluşun fikirlerine bir değer veriyor mu? Bizi kale almıyorlar. Almamaya devam etsinler. Biz yine üreteceğiz. İnadına üretim diyorum. Sonumuz üretici olarak karanlık. Bu fiyatlar tarımla uğraşan herkesi etkileyecek. Ben ziraat odası başkanı olarak bu fiyatın ivedilikle tekrar gözden geçirilmesini talep ediyorum. Bu fiyatı kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Daha sonra ise sembolik salon satışına geçildi. Sezonun ilk ürünlerinin yer aldığı sembolik salon satışında Keşan’dan Serdar Uzdilli’nin hasat ettiği arpa kilosu 11.50 TL’den Gürşat Gıda Sahibi Görkan Gürşat, Yenimuhacir beldesinden Fırat Bayar’ın hasat ettiği buğday ise kilosu 15.75 TL’den Kale Un sahiplerinden Barış Kale tarafından satın alındı.

Satış sonrası üreticilere, plaket takdim edilerek, mazot çeki ve yaprak gübresi hediye edildi.