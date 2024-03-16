Keşan'da yangın

Keşan İtfaiyesi Çobançeşme Köyü’nde ev yangınına müdahale etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'a bağlı Çobançeşme Köyü’nde önceki gün çıkan yangına müdahale eden Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Çobançeşme köyünde bacanın tutuşarak çatıya sirayet etmesiyle çıkan yangını görenlerin Keşan İtfaiye Müdürlüğü’ne haber vermesinin ardından olay erine anında müdahale eden Keşan itfaiyesi yangına müdahale ederek söndürdü ve soğutma çalışmaları yapıldı.