Keşan'da yangın: 2 bin dönüm alan kül oldu

Edirne'nin Keşan ilçesi Paşayiğit Mahallesi' nde çıkan yangında 2 bin dönüme yakın alan zarar gördü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerine yakın Paşayiğit Mahallesi'nde çıkan yangını söndürme çalışmalarına Keşan İtfaiyesi, komşu belediye itfaiye ekipleri, 2 uçak ve 1 helikopterle birlikte katıldı.

Yangın alanına gelen Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Keşan Orman İşletme Müdürü Ertunç Canpolat ve Paşayiğit Mahalle Muhtarı Orhan Mutlu'da söndürme çalışmalarını takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yaklaşık 4,5 saat içersinde kontrol altına alınana yangında, soğutma çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Yangında, yarısından fazlası buğday ekili olan 2 bin dönüme yakın arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çiftçilere 'geçmiş olsun' dileklerini iletirken, bir daha böyle bir yangının yaşanmamasını dliedi. Başkan Helvacıoğlu, yangında can kaybının olmamasının da kendilerini teselli eden tek konu olduğunu söyledi.