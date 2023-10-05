Keşan'da üzerlerinde uyuşturucu ile yakalandılar
Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Hasır Sokak, Huzur Sokak ve Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde yaptıkları çalışmalarda üç kişiden uyuşturucu madde ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Yeni Mescit Mahallesi'nde gece devriyesinde olan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Hasır Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri T. Ü. isimli şahıs ile Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde N.B ve Huzur Sokak'ta M.O.K adlı şahısların kaba üst aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirdi.
3 ayrı şahıstan yapılan üst aramalarında 1 adet aliminyum folyo içerisinde daralı ağırlığı 0.38 gram ve 1 adet kağıda sarılı daralı ağırlığı 1,14 gram olmak üzere toplam 1,52 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ile 2 adet şeffaf kilitli naylon poşet içerisinde daralı ağırlığı 0.70 gram olmak üzere toplam 0,70 gram uyuşturucu, 5 adet SUBOXONE isimli uyuşturucu veya uyarıcı olduğu değerlendirilen sentetik ecza ele geçirildi.
Emniyete götürülen T. Ü., N. B. ve M. O. K. adlı şahıslar hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.
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|4
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
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|O
|P
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|7
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|7
|15
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|7
|15
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|14
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|12
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|12
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|11
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|7
|11
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|11
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|7
|9
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|9
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|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Chelsea
|7
|8
|12. Nottingham Forest
|7
|8
|13. Fulham
|7
|8
|14. Brentford
|7
|7
|15. Wolves
|7
|7
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|7
|4
|18. Burnley
|7
|4
|19. Bournemouth
|7
|3
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Atletico Madrid
|7
|16
|5. Real Sociedad
|8
|15
|6. Athletic Bilbao
|8
|14
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
|8
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|10. Valencia
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|10
|11. Getafe
|8
|9
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|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
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|8
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|7
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|7
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|5
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|8
|5
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|3