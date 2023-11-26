Keşan'da üzerlerinde uyuşturucu ile yakalandılar

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye ekipleri farklı zamanlarda durumlarından şüphelendiği iki kişiyi üzerlerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da polisin durumundan şüphelendiği iki şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.



Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda biri Yukari Zaferiye Mahallesi Kalebayırı Caddesi üzerinde, diğeri de Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak üzerinden durumundan şüphelenilen İ.G. ve B.D adlı şahısları durdurdu.

Şahsın yapılan kaba üst aramasında, İ.G'den 1 adet aleminyüm folyoya sarılı halde daralı ağırlığı 2.79 gram olan metanfetamin, 2 adet folyoya sarılı halde daralı ağırlığı 11.15 gram olan eroin olarak tabir edilen uyuşturucu maddeler ve 1 adet suboxone sentetik hap ele geçirildi.

B.D. adlı şahsın üst aramasında ise; 1 adet peçeteye sarılı vaziyette daralı ağırlığı 1.44 gram bonzai olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.