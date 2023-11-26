Keşan'da üzerlerinde uyuşturucu ile yakalandılar
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye ekipleri farklı zamanlarda durumlarından şüphelendiği iki kişiyi üzerlerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da polisin durumundan şüphelendiği iki şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda biri Yukari Zaferiye Mahallesi Kalebayırı Caddesi üzerinde, diğeri de Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak üzerinden durumundan şüphelenilen İ.G. ve B.D adlı şahısları durdurdu.
Şahsın yapılan kaba üst aramasında, İ.G'den 1 adet aleminyüm folyoya sarılı halde daralı ağırlığı 2.79 gram olan metanfetamin, 2 adet folyoya sarılı halde daralı ağırlığı 11.15 gram olan eroin olarak tabir edilen uyuşturucu maddeler ve 1 adet suboxone sentetik hap ele geçirildi.
B.D. adlı şahsın üst aramasında ise; 1 adet peçeteye sarılı vaziyette daralı ağırlığı 1.44 gram bonzai olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|13
|34
|2. Fenerbahçe
|12
|31
|3. A.Demirspor
|12
|22
|4. Trabzonspor
|12
|22
|5. Beşiktaş
|12
|22
|6. Kayserispor
|12
|22
|7. Antalyaspor
|12
|18
|8. Kasımpasa
|13
|18
|9. Hatayspor
|13
|17
|10. Rizespor
|12
|17
|11. Ankaragücü
|13
|16
|12. Gaziantep FK
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|14
|14. Sivasspor
|12
|14
|15. Konyaspor
|13
|13
|16. Pendikspor
|12
|13
|17. Alanyaspor
|13
|10
|18. Başakşehir
|12
|9
|19. Samsunspor
|12
|8
|20. İstanbulspor
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|30
|2. Kocaelispor
|13
|29
|3. Bandırmaspor
|13
|25
|4. Gençlerbirliği
|12
|22
|5. Bodrumspor
|13
|21
|6. Göztepe
|12
|20
|7. Sakaryaspor
|13
|20
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Erzurumspor
|13
|17
|10. Boluspor
|13
|16
|11. Adanaspor
|13
|15
|12. Ahlatçı Çorum FK
|12
|14
|13. Manisa FK
|12
|14
|14. Şanlıurfaspor
|13
|14
|15. Ümraniye
|13
|12
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|12
|11
|18. Giresunspor
|13
|9
|19. Altay
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|30
|2. M.City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. Tottenham
|12
|26
|5. Aston Villa
|12
|25
|6. Newcastle
|13
|23
|7. Brighton
|13
|22
|8. M. United
|12
|21
|9. West Ham United
|13
|20
|10. Chelsea
|13
|16
|11. Brentford
|13
|16
|12. Wolves
|12
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Nottingham Forest
|13
|13
|15. Fulham
|12
|12
|16. Bournemouth
|13
|12
|17. Luton Town
|13
|9
|18. Sheffield United
|13
|5
|19. Everton
|12
|4
|20. Burnley
|13
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Atletico Madrid
|13
|31
|4. Barcelona
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
|13
|24
|6. Real Sociedad
|13
|22
|7. Real Betis
|13
|21
|8. Getafe
|14
|19
|9. Rayo Vallecano
|14
|19
|10. Valencia
|14
|19
|11. Las Palmas
|13
|18
|12. Deportivo Alaves
|14
|15
|13. Osasuna
|13
|14
|14. Sevilla
|12
|12
|15. Villarreal
|13
|12
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|13
|9
|18. Celta Vigo
|14
|8
|19. Granada
|14
|7
|20. Almeria
|14
|3