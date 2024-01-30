Keşan'da üzerinde ruhsatsız silah bulunan şahıs yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah bulunduran bir kişi gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ispat Cami Mahallesi'nde seyir halinde bulunan bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü A. K. isimli şahsın üst ve araç aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 20 adet fişek ele geçirildi.

A. K. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.