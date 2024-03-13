Keşan'da uyuşturucuya 3 günde 3 gözaltı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde emniyet ekiplerinin son 3 günde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.

Son 3 günde yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mescit Mahallesi'nde şüpheli görünen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada M.E. isimli sürücünün üzerinde 2 paket halinde 0.99 gram eroin ve 1 paket halinde 0.57 gram kimyasala bulanmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili M.E. hakkında TCK 191'den tahkikat başlatıldı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde M.P. isimli şahıs üzerinde yapılan kaba aramada 2 paket halinde 2.42 gram metanfetamin ve 1 paket halinde 1.28 gram eroin ele geçirildi. M.P. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Ayrıca bir başka operasyon ise, İspat Cami Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Burada da C.G. adlı şahıs üzerinde yapılan kaba aramada 1 paket halinde 1.30 gram kimyasala bulanmış tütün ele geçirildi. C.G. hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikatlar sürüyor.