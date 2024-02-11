Keşan'da uyuşturucuya 1 gözaltı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde yaptığı rutin uygulamada uyuşturucu madde ile yakaladığı bir kişiyi gözaltına aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde ekipler, şüpheli buldukları S.S. isimli şahsın aracını durdurdu. Kaba üst araması gerçekleştiren ekipler, aramada, S.S.'nin cebinden 5 TL'nin içine gizlenmiş 1.90 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay sonrası S.S. hakkında TCK 191'den "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak" suçundan adli tahkikat başlatılırken, ayrıca ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen S.S.'ye trafik cezası kesildi. Şahsın aracı da yediemin otoparkına çekildi.