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Keşan'da uyuşturucu operasyonu
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı
GÜNDEM 23.05.2024, 09:07
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Operasyonda, metruk bir binada uyuşturucu madde içmekte olan 4 şahıs yakalandı. E.D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 0.50 gram ağırlığında kimyasala bulanmış tütün ele geçirildi. Metruk binada bulunan Z.C., D.B. ve H.D. isimli şahısların yanında ise 12 adet 1.16 gram ağırlığında metanfetamin ve 0.97 gram kimyasala bulanmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili T.C. K 191'den adli tahkikat başlatıldı.
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