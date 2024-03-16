Keşan'da uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı

Geçtiğimiz hafta Keşan'da gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi uyuşturucu ticareti ve kullanımı suçundan gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İlk operasyon 13 Mart Pazartesi günü saat 22:30'da Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi'nde gerçekleşti. Polis ekipleri, yaptıkları operasyonda H.Ö. ve Ç.İ. isimli şüphelilerin evinde arama yaptı. Aramada, Lyrica (LyricayadaGalara) olarak da bilinen reçeteli ilaç, 1 gram kokain, 0,66 gram eroin ve 0,24 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

İkinci operasyon ise 14 Mart Salı günü saat 14:30'da Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi'nde gerçekleşti. Polis ekipleri, durdurdukları S.M. isimli şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 1,64 gram kubar maddesi ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Her iki operasyonda da ele geçirilen uyuşturucu maddeler Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'nda incelenmeye alındı. Şüpheliler hakkında adli soruşturma devam ediyor.