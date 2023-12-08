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Keşan'da uyuşturucu madde ele geçirildi
GÜNDEM 08.12.2023, 12:17
Edirne'nin Keşan ilçesinde şüphe üzerinde durdukları bir şahsın üzerinden 2 gram tütüne karıştırılmış uyuşturucu madde ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Manav sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri A.A. isimli şahsı durdurdu.
Şahsın kaba üst aramasında, 1 adet peçeteye sarılı halde daralı ağırlığı 2.06 gram tütüne karıştırılmış kimyasal olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
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