Keşan'da uyuşturucu ile yakalandılar

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Yeni Mescit Mahallesi Huzur Sokak üzerinde durumundan şüphelenilen C.O. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 8 fişek halinde daralı ağırlığı 4.82 gram eroin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre aynı gün Yeni Mescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen T.K. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında ise daralı ağırlığı 0.38 gram esrar olarak tabir edilen uyuşturucu madde ve 16 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak C.O. ve T.K. isimli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.