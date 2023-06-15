Keşan'da Türkmen Sokak sakinlerinden yol isyanı!

Edirne Keşan'da Büyük Cami Mahallesi Türkmen Sokak üzerinde ikamet eden vatandaşlar, yol üzerinde daha önce çeşitli nedenlerde açılan ancak daha sonra kapatılmayan derin çukurlardan dolayı şikayetçi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da Türkmen Sokak üzerinde başta doğalgaz olmak üzere kanalizasyon gibi çalışmalardan dolayı kazılan ancak daha sonra onarılmayan yol ile ilgili mağduriyetlerini dile getiren vatandaşlar, 5 yıldır sokağın ilgisizliğine dikkati çekerek, "Bu sokak 5 yıldır böyle. Bizi duyan yok mu" diyerek isyan etti.

Her önüne gelenin kazıp gittiği ve bir daha tamir dahi yapılmayan yolların bozukluğua vurgu yapan sakinler, "Keşan Belediyesi’ni ve Beyaz Masa’yı defalarca aradık ama ilgilenen olmadı. Bu çukurlar çok derin. Ne arabalar geçebiliyor, ne de yayalar yürüyebiliyor. Çocuklar ve yaşlılarımız zaman zaman takılıp düşüyor. Bizi duyan yok mu? Artık bu yol yapılsın” şeklinde duruma tepki gösterdiler.