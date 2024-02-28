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Keşan'da 'triportör' tepkisi!

GÜNDEM 28.02.2024, 18:09
Keşan'da 'triportör' tepkisi!

Edirne'nin Keşan ilçesinde 20 at arabacısı, kendilerine daha önce sözü verilen triportörlerin 3 yıldır teslim edilmediğini öne sürerek Keşan Belediyesi bahçesinde toplanarak tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -  Edirne'de ‘At arabaları triportöre dönüşüyor’ projesi kapsamında Keşan’daki yüzün üzerinde arabası triportörle değiştirilmişti.

Keşan Belediyesi’nin triportör projesinde yaklaşık 3 yıldır verilen sözlere rağmen triportörleri kendilerine teslim edilmeyen ve eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere Keşan Belediyesi yöneticilerinin kendilerine triportör sözü verdiklerini söyleyen at arabacıları Keşan Belediyesi bahçesinde toplanarak eylem yaptı.

At arabacıları, 3 yıldan bu yana sorunun çözümü için belediye ile görüştüklerini belirterek, "Triportörler için bize söz verdiler. Ama sözlerini yerine getirmediler. Triportörleri alanlart ekmeklerini kazanıyorlar. At arabalarını koşanlar ekmeklerini alamıyor. Başkan triportör vermediği 20 at arabasına plaka verdi. Bu plakaları kullanın kimse size dokunmayacak dedi. Ormana gide gele bu beygirlerimiz sakat oldu. Bir arkadaşımız ormana gittiğinde 56 bin lira ceza yedi. Hep ormana beygir koşmayacağız. Biz triportörlerimizi istiyoruz. Bu at arabaları da Keşan’dan men olsun. Bir at arabası takımı ve atıyla 35 bin TL. Biz ekmeğimizi almak için triportör istiyoruz.Millet artık at arabasına iş yaptırmıyor, piyasaya çıkıyoruz ekmeğimizi almaya çavuş geliyor, alın beygirlerinizi alın gidin diyorlar. At arabaları yasak diyorlar. Yasağı kaldırmamız için birer tane plaka verildi bize. Sizin plkalarınızı görenler size ceza yazmayacak işinize devam edeceksiniz dedi başkan bey. Ama biz ormana gitmekten bıktık, at arabasına da bu insanlar binmiyor. At arabası ile de işimizi yapamıyoruz" diye konuştu.

Bir at arabacısının hayvanseverlerle ilgili söyledikleri de dikkatleri çekti.

Kendisinin hayvanseverlere seslendiğini belirten bir kişi, “Hayvansever ağabeylerimize, hayvansever kardeşlerimize, arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Biz bu hayvanlara bakamıyoruz zaten. Keşan Belediyesi bize verdiği sözleri yerine getirmedi. Niye bu sözleri yerine getirmiyorsunuz? Bu vatandaşı 4 senedir oyalıyorsun, koskoca Keşan’ı yönettin. Burada 20 vatandaşımızı mağdur ediyorsun, bu sözler verildi. Yerine gelmesi lazım, bunu bakanlıkta biliyor, Murat Kurum Keşan’a geldiğinde bize söz verdi tokalaştı. Bu sözler niye yerine gelmiyor. Cumhurbaşkanımız bunları hepsini biliyor. Çocuklar paranız bize geldi, 1 milyon 400 bin liranız geldi diyor. Bizim işimizi yapmıyor yazık, günahtır. Sokaktan hayvansever insanlarla karşılaşıyorum, bana ne diyorlar biliyor musun? Keşan Belediyesi size triportör vermedi mi? Bunlar ayıp şeyler bizim işimizi de yapsın. Biz bunu istiyoruz. Elimize bir plaka verdi haydi yürü Sen burada 4 sene önce bir yasak koymuşsun, buradan atları kaldırma projesi yapmışsın bu projeyle de Türkiye çapında ödül almışsın. Bu projeyi sen niye yarım bırakıyorsun ki. Madem kaldırıyorsun tam kaldır, bu 20 vatandaşımızın işini gör. Verdiğin sözleri yerine getir başkanım biz sizden bunu talep ediyoruz. Olay budur. Başka istediğimiz bir şey yok" diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Yakup Balcı’nın kendilerine defalarca söz vermesine rağmen bu sözü yerine getirmediğini de belirten bir vatandaş, “Bizi meclis salonunda topladı. Bize söz verdi.  Başkan yanımızda bakanı arıyor, bakandan söz aldım diyor. Keşan da yaşayan 20 at arabacısı olarak sadece hakkımızı istiyoruz. Biz ekmeğimizin peşindeyiz.” Şeklinde konuştu.

“ŞU BELEDİYEYE YALAN MAKİNESİ KOYALIM, MAKİNE YANAR”

Keşan Belediyesi yöneticilerinin geçen seneden beri kendilerini ‘Bugün/yarın’ diyerek oyaladıklarını iddia eden at arabacıları, “Bizlere bakanımız, Keşan’a geldiğinde söz verdi. Ondan sonra Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu da ‘gönderilecek, gelecek, geliyor’ diyerek bizleri hep oyaladı. Para geldi dediler, hesaplarınıza yatacak dediler ama hep yalan söylediler. Şu belediyeye yalan makinesi koyalım, makine yanar. Bizler verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz.” dedi.

Öte yandan Keşan’daki at arabacıların artık iş yapamadığını ve bu nedenle de ormana odun toplamaya gitmek zorunda kaldıklarının altını çizen vatandaşlar, bir at arabacısının ormandan odun toplarken yakalandığını ve 56 bin TL ceza yediğini söyledi.

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