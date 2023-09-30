Son Dakika
Keşan'da trafik ve araç güvenliği konulu broşür dağıtıldı
GÜNDEM 30.09.2023, 12:45
Edirne Keşan'da trafik ve araç güvenliği konulu broşür dağıtıldıErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Edirne'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Malkara yolu Mercan Traktör önünde kurulan uygulama noktasında trafik ve araç güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı ve araç ayna kokusu hediyesi gerçekleştirdi.
Uygulama noktasında durdurulan araçların şoför ve yolcularına "Trafik ve Araç Güvenliği" temalı el broşürleri dağıtıldı. Broşürlerde, trafik kurallarına uymanın önemi, araç kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ve trafikte karşılaşılabilecek tehlikeler gibi konulara yer verildi.
Ayrıca, sürücülere Müdürlük tarafından hazırlatılan araç ayna kokuları hediye edildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|6
|18
|2. Galatasaray
|6
|16
|3. A.Demirspor
|6
|11
|4. Hatayspor
|7
|11
|5. Rizespor
|6
|11
|6. Beşiktaş
|6
|10
|7. Trabzonspor
|6
|9
|8. Kayserispor
|6
|9
|9. Konyaspor
|6
|9
|10. Kasımpasa
|6
|9
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Sivasspor
|7
|7
|13. Ankaragücü
|6
|6
|14. Antalyaspor
|6
|6
|15. Karagümrük
|6
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|6
|4
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. İstanbulspor
|5
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|7
|15
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Şanlıurfaspor
|7
|9
|10. Göztepe
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Giresunspor
|7
|5
|15. Sakaryaspor
|6
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|7
|15
|4. Aston Villa
|7
|15
|5. Tottenham
|6
|14
|6. Arsenal
|6
|14
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|20
|2. Girona
|7
|19
|3. Real Madrid
|7
|18
|4. Athletic Bilbao
|7
|14
|5. Atletico Madrid
|6
|13
|6. Real Sociedad
|7
|12
|7. Rayo Vallecano
|7
|11
|8. Valencia
|7
|10
|9. Cadiz
|7
|9
|10. Getafe
|8
|9
|11. Real Betis
|7
|9
|12. Villarreal
|8
|8
|13. Sevilla
|7
|7
|14. Osasuna
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Mallorca
|7
|6
|17. Celta Vigo
|7
|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|7
|4
|20. Almeria
|7
|2
Röportaj & Söyleşi Tümü