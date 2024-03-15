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Keşan'da Tıp Bayramı törenle kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı, Keşan'da dün düzenlenen törenle kutlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE

GÜNDEM 15.03.2024, 10:16
Keşan'da Tıp Bayramı törenle kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı, Keşan'da dün düzenlenen törenle kutlandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 12.30’da, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde başlayan törene, Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Çetin, Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Recep Vural, Özel Keşan Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Haydar Yıldırım, CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Mehmet Özcan, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve sağlık çalışanları katıldı.

Program, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Çetin, törende yaptığı konuşmada, herkesi saygıyla selamladığını belirterek, “Sözlerime 14 Mart Tıp Bayramı’nın biraz tarihçesinden neden 14 Mart’ta kutlanıldığından bahsederek başlamak istiyorum. 14 Mart 1827 yılı Türk tıbbı için modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Ve Tıp Bayramı ilk kez 1919 yılında İstanbul’un işgaline karşı bir tepki, bir protesto eylemi olarak tıp öğrencileri tarafından kutlanılmıştır. Aynı zamanda tıbbiyelilerin vatan işgaline karşı sergilediği bağımsızlık ruhunun bir yansımasıdır. Ve o günden bugüne her 14 Mart günü Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bugün bir kez daha bu güzide, bu kutsal mesleği yapmamın haklı gururunu yaşıyoruz. Yolumuz uzun, yükümüz ağır. Yükümüz ağır, çünkü uğraşımız insan, insan sağlığı. Sorumluluğumuz çok, sorumluluğumuz çok çünkü yaptığımız yanlışın telafisi yok. İşte sırtımızdaki bu ağır yüke rağmen bu sorumluluk bilinciyle, büyük bir özveriyle, çoğu kere kendi yaşantımızdan fedakarlık yaparak hatta ve hatta birçok meslektaşımızın ve sağlık çalışanımızın hayatını kaybettiği pandemi döneminde olduğu gibi canımızı hiçe sayarak tek gayesi hastalarına şifa olmak olan başta siz değerli mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm tıp camiasının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, saygılarımı sunarım” dedi.

Daha sonra konuşan Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Recep Vural ise Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözünü hatırlatarak, bunun halkın Türk doktorlarına olan güveninin bir işareti olduğunu söyledi.

Özel Keşan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Özdağlı da geçmişten günümüze önemli işlere imza atmış doktorlardan bahsederek, pandemide ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybeden doktor ve sağlık çalışanlarına rahmet diledi. Program sonunda Mustafa Helvacıoğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı tek tek kutlayarak, karanfil takdim etti.

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