Keşan'da talihsiz ölüm

Keşan'da bir genç kadın üzerine duvar devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Dün saat 13.00 sıralarında Keşan'da meydana gelen olayda, merdiven temizliği yapan Melike Dölçek (27), adlı kadın işini bitirdikten sonra binanın dışına çıktı. Büyük Cami Mahallesi Garip Baba Sokak'taki 3 katlı binada meydana gelen olayda binanın üst kısmındaki duvar Dölçek'in üzerine düştü. Olay sonrası olayı görenlerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Burada sağlıkçıların yaptığı müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dölçek burada ameliyata alınmasına rağmen hayatını kaybetti.

Dölçek'in cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu. Evli ve 2 çocuk annesi olan Melike Dölçek'in hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekipleri ise bölgede inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.