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Keşan'da silahlı kavga: 1 yaralı
GÜNDEM 04.07.2023, 12:44
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, bir kişi yaralandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, müşteki U.Ö, şüpheli Y.A.’nın kavga esnasında silah çıkartarak kendisine iki el ateş etmeye çalıştığını ancak silahın tutukluk yaptığını ve bunun üzerine silahın kabzası ile kafasına vurarak darp ettiğini bildirdi.
Şikayetçi olması üzerine polis ekipleri, yapılan çalışmada şahısların (K.A., Y.A. ve K.A.) olay yerinden kaçarken kullandıkları aracı yakaladı.
Olayla ilgili bahse geçen silah ve 11 fişek de ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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