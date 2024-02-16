Keşan'da silah sesi paniğe neden oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde geçtiğimiz pazartesi duyulan silah sesleri ilçede paniğe neden oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da geçtiğimiz Pazartesi günü gece saat 23.45 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler TOKİ civarında silah sesi duyuldu. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, silah sesinin geldiği bölgede H.D. isimli şahsı gördü ve kontrol etti. H.D.'nin üzerinde yapılan üst aramasında 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olay yerinde ayrıca 4 adet boş kurusıkı tabanca fişeği de bulundu.

H.D.'nin sorgusunda, silahın T.C.Y. isimli şahsa ait olduğunu beyan etmesi üzerine polis ekipleri T.C.Y.'yi de buldu. T.C.Y.'nin üzerinden 20 adet dolu kurusıkı fişek ele geçirildi.

H.D. ve T.C.Y. hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Kesici ve Deli Aletleri Hakkında Kanun'a muhalefet ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlarından adli tahkikat başlatıldı.