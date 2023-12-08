Keşan'da ruhsatsız silahla yakalandı

Keşan'da durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üst aramasında kurusıkıdan bozma ruhsatsız ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Fidan Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri U.A. isimli şahsı durdurdu.

Şahsın yapılan kaba üst aramasında, kurusıkıdan bozma olarak tabir edilen 1 adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait toplam 11 adet 7,65mm çapında dolu fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.