Keşan'da ruhsatsız silah ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamada bir araçta ruhsatsız silah ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yediyüzevler TOKİ girişinde yaptıkları uygulamada, E.B., A.D., E.Ö. ve A.K. isimli şahısların bulunduğu bir aracı durdurdu.

Yapılan GBT sorgusunda şahısların aranan şahıslardan olmadığı anlaşıldı. Aracın görünür yüzeyleri incelendiğinde, sol arka koltuk paspas üzerinde bir adet tabanca ve şarjör içinde toplam 9 fişek bulundu.

E.Ö. isimli şahıs silah ve fişeklerin kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine, şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.